la groenlandia continua a fare gola agli stati uniti trump nomina landry come inviato speciale e riaccende lo scontro con la danimarca

La Groenlandia torna al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Danimarca. Con un gesto che ha fatto infuriare Copenhagen, Donald Trump ha nominato il governatore della Louisiana, Jeff Landry, inviato speciale americano per l’isola artica. L’annuncio è arrivato nella notte sulla piattaforma Truth Social, con toni che evocano strategie globali più che diplomazia prudente. Trump ha definito Landry “un grande governatore” e ha spiegato che comprende “l’importanza fondamentale della Groenlandia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”. Un messaggio che rimette sul tavolo vecchie ambizioni geopolitiche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

