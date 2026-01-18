Groenlandia Metsola | La minaccia di dazi è inutile l’isola non è in vendita – La diretta

Il dibattito internazionale si concentra sulle intenzioni degli Stati Uniti riguardo alla Groenlandia, con particolare attenzione alle dichiarazioni di Metsola. In questo contesto, si discute della possibilità di dazi e delle implicazioni di un eventuale acquisto dell’isola. La questione rimane aperta, evidenziando l’importanza di un dialogo basato su rispetto e chiarezza tra le parti coinvolte.

Continuano a tenere banco nel dibattito internazionale le mire del presidente americano Donald Trump sulla Groenlandia. Il leader della Casa Bianca ha annunciato ieri, sabato, dazi del 10% nei confronti dei Paesi europei che hanno inviato truppe sull’isola per un’esercitazione militare congiunta, affermando che saranno in vigore finché gli Usa non acquisteranno il territorio attualmente appartenente alla Danimarca. Dura la risposta dell’Unione Europea, che ha parlato del rischio di una “ pericolosa spirale discendente ” e del presidente francese Macron secondo cui le minacce tariffarie sono “inaccettabili”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

