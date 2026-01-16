Groenlandia la minaccia di Trump | Dazi contro chi non si adegua alla nostra linea | Il no dell' Italia all' invio di soldati sull' isola

Recentemente, l'attenzione si è spostata sulla Groenlandia, con il presidente degli Stati Uniti che ha annunciato possibili dazi contro chi non si conforma alla posizione americana. Nel frattempo, l'Italia ha confermato il suo no all'invio di soldati sull'isola. La discussione ruota attorno alla sicurezza nazionale e alle implicazioni geopolitiche di questa situazione, che coinvolge interessi strategici e diplomatici di vari paesi.

Donald Trump mantiene alta la pressione (per ora politica) sulla Groenlandia): «Potrei imporre dazi a chi non sostiene il piano Usa» ha detto il presidente, senza specificare ulteriori dettagli. Parole che arrivano dopo che diversi Paesi europei (ma non l'Italia) hanno annunciato l'invio sull'isola artica posseduta dalla Danimarca di piccoli contingenti militari. Trump ha parlato durante la tavola rotonda sugli investimenti rurali. «Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale e quindi potrei farlo», ha aggiunto. Trump ha portato alcuni esempi di come le tariffe possono essere usate come leva, come mostrato dalle minacce di dazi al 25% a Francia e Germania se non avessero aumentato i prezzi dei farmaci da prescrizione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Trump minaccia la Groenlandia, a rischio accordo su dazi tra Usa e Ue; «Stop all'accordo Usa-Ue sui dazi»: Bruxelles valuta il rinvio del voto per rispondere alle minacce di Trump sulla Groenlandia; Bruxelles minaccia Trump: se non ritira le mire sulla Groenlandia l'Ue «rinvia l'ok all'intesa sui dazi»; Groenlandia, l’Ue alza il muro: stop ai dazi finché Trump minaccia.

