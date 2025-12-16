nato forze armate tedesche terminano dispiegamento patriot in polonia

Le Forze Armate tedesche hanno concluso il dispiegamento del sistema di difesa aerea Patriot in Polonia, segnando la fine di un'importante missione di supporto e sicurezza nella regione. Questa operazione ha rappresentato un elemento chiave nel rafforzamento della difesa europea e nella collaborazione tra i paesi membri.

Le Forze Armate tedesche hanno terminato il dispiegamento del sistema di difesa aerea Patriot in Polonia. Unità tedesche erano state dislocate per proteggere lo spazio aereo della Nato sopra il Paese e l’importante snodo militare di Rzeszow. Dopo il passaggio della missione all’Olanda, gli ultimi soldati tedeschi sono tornati a casa, ha annunciato il,inistero della Difesa di Berlino. Circa 200 uomini e donne delle forze missilistiche antiaeree dell’Aeronautica Militare tedesca sono stati dispiegati a Rzeszow a gennaio con due sistemi missilistici Patriot. Inizialmente, la missione era prevista per una durata di circa sei mesi. Lapresse.it

