Groenlandia media inglesi | Gran Bretagna tratta con gli alleati Ue per inviare forze militari sull’isola

Secondo alcuni media britannici, la Gran Bretagna sta valutando con gli alleati europei l'invio di forze militari in Groenlandia. La discussione riguarda la possibilità di rafforzare la presenza nella regione artica, considerata strategicamente importante per la sicurezza e le risorse naturali. La notizia evidenzia l’attenzione internazionale verso le dinamiche di stabilità e tutela dell’area, in un contesto di crescente interesse geopolitico.

Roma, 11 gennaio 2026 – L’ultima sul fronte della Groenlandia è che, secondo media britannici, Downing Street starebbe discutendo con gli alleati europei l'invio di una forza militare sull’isola, per proteggere l'Artico e alleviare i timori di Donald Trump sulla sicurezza. Lo scrive, in particolare, il Telegraph, che racconta come nei giorni scorsi i funzionari inglesi abbiano incontrato i loro omologhi di altri paesi, tra cui Germania e Francia, per dare inizio ai preparativi. I piani, ancora in una fase iniziale, potrebbero prevedere l'impiego di soldati, navi da guerra e aerei britannici per proteggere la Groenlandia dalla Russia e dalla Cina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

