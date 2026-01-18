Groenlandia | leader europei ' piena solidarietà a residenti isola e a Danimarca'

I leader europei hanno espresso solidarietà al Regno di Danimarca e ai residenti della Groenlandia, in risposta alle recenti tensioni legate alla proposta di dazi del presidente degli Stati Uniti. La dichiarazione sottolinea l’impegno europeo nel sostenere l’isola e il ruolo della Danimarca, evidenziando l’importanza di una collaborazione stabile e rispettosa tra le parti coinvolte.

Bruxelles, 18 gen. (Adnkronos) - I leader europei, minacciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui sottolineano di "esprimere piena solidarietà al Regno di Danimarca e ai residenti della Groenlandia". I leader hanno aggiunto che l'esercitazione militare, che coinvolge soldati di diversi eserciti europei in Groenlandia, "non rappresenta una minaccia per nessuno". La dichiarazione è stata firmata dai leader di Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Groenlandia, i leader europei: “Sull’isola decidono il suo popolo e la Danimarca”

I leader europei hanno dichiarato che la Groenlandia è una questione di sovranità del suo popolo e della Danimarca. La loro posizione arriva in risposta alle dichiarazioni di Donald Trump, che ha espresso interesse per l’isola a seguito dell’operazione in Venezuela. La questione della Groenlandia rimane centrale nel dibattito sulla sicurezza e sulla sovranità, sottolineando il rispetto delle decisioni locali e delle autorità danesi.

I leader europei rilasciano una dichiarazione congiunta a sostegno della Danimarca sulla Groenlandia

Martedì, i principali leader europei di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito hanno rilasciato una dichiarazione congiunta esprimendo il loro sostegno alla Danimarca riguardo alle rivendicazioni di Trump sulla Groenlandia. La nota sottolinea l’importanza del rispetto delle decisioni danesi e invita a un dialogo pacifico sulla questione. Questa presa di posizione evidenzia l’unità dell’Europa su temi di interesse internazionale.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

