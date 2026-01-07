i leader europei rilasciano una dichiarazione congiunta a sostegno della danimarca sulla groenlandia

Martedì, i principali leader europei di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito hanno rilasciato una dichiarazione congiunta esprimendo il loro sostegno alla Danimarca riguardo alle rivendicazioni di Trump sulla Groenlandia. La nota sottolinea l’importanza del rispetto delle decisioni danesi e invita a un dialogo pacifico sulla questione. Questa presa di posizione evidenzia l’unità dell’Europa su temi di interesse internazionale.

In una dichiarazione congiunta martedì i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito hanno espresso sostegno alla Danimarca di fronte alle rivendicazioni di Trump sulla Groenlandia. Si sono aggiunti poi Paesi Bassi e Portogallo. “Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia”, hanno dichiarato martedì Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Donald Tusk, Pedro Sanchez, Keir Starmer e Mette Frederiksen, sottolineando che l’isola e la Danimarca sono “parte” dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato) come gli Stati Uniti, a loro volta legati a Copenaghen da un accordo di difesa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

