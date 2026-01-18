Groenlandia le truppe tedesche lasciano l' isola | la missione lampo

Le forze tedesche stanno progressivamente abbandonando la Groenlandia, senza comunicazioni ufficiali o motivazioni pubbliche. La loro partenza segna la conclusione di una presenza militare durata nel tempo, lasciando spazio a nuovi scenari strategici nell’area. Questa fase si svolge in modo discreto e senza annunci formali, evidenziando un cambiamento nella presenza internazionale sull’isola.

Le forze armate tedesche stanno lasciando la Groenlandia, "senza alcun annuncio, notifica o altra spiegazione". Lo riporta il quotidiano tedesco Bild, precisando di aver "avvistato i 15 soldati, guidati dal contrammiraglio Stefan Pauly, all’aeroporto di Nuuk". "Ieri si diceva che i soldati sarebbero rimasti più a lungo del previsto", scrive il tabloid, secondo cui l’ordine di rientro sarebbe arrivato da Berlino nelle prime ore di questa mattina, domenica 18 gennaio. "Alle truppe sul posto non è stata fornita alcuna spiegazione, nulla. Solo: rientro!", si legge ancora sul quotidiano. La partenza sarebbe avvenuta a mezzogiorno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Truppe francesi e tedesche in Groenlandia. Mosca: "Preoccupati per le attività Nato"

Recenti mobilitazioni militari in Groenlandia, con truppe francesi e tedesche, hanno riacceso le preoccupazioni sulla stabilità nella regione. Mosca ha espresso timori riguardo alle attività della NATO in questa area strategica, mentre l'incontro alla Casa Bianca si è concluso senza accordi concreti. La situazione evidenzia come le tensioni tra le potenze occidentali e la Russia continuino a influenzare gli equilibri geopolitici nell'Artico.

Groenlandia, media: «Le forze armate tedesche hanno lasciato l’isola»

Secondo fonti medie, le forze armate tedesche avrebbero lasciato la Groenlandia senza annunci ufficiali e in modo improvviso. Questa notizia solleva interrogativi sulla presenza militare tedesca nell’area e sulle motivazioni dietro questa decisione. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali o spiegazioni riguardo alla conclusione di questa operazione.

