Groenlandia l?arma dazi Trump | Il 10% agli Stati che ci mandano i soldati
Donald Trump ha nuovamente fatto riferimento alla Groenlandia, evidenziando l’utilizzo dei dazi come leva negoziale. In particolare, ha annunciato un possibile imponimento di tariffe del 10% sugli Stati che inviano soldati alla regione. La questione rimane centrale nel contesto delle strategie commerciali e diplomatiche degli Stati Uniti, sottolineando come le tecniche di pressione possano influenzare le relazioni internazionali e le decisioni di politica estera.
Donald Trump torna sulla questione della Groenlandia e ancora una volta usa i dazi come strumento di negoziazione. Ieri il presidente americano ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno tariffe del 10% contro i Paesi europei che nei giorni scorsi hanno inviato truppe in Groenlandia, fino a quando la Danimarca non deciderà di vendere il territorio a Washington. Si tratta di una nuova escalation della sua campagna per comprare l’isola dell’Artico, nonostante le dichiarazioni di Groenlandia e Danimarca secondo cui l’isola non è in vendita. «Dopo secoli, è tempo che la Danimarca restituisca – la Pace Mondiale è in gioco! Cina e Russia vogliono la Groenlandia, e non c’è nulla che la Danimarca possa fare al riguardo», ha scritto Trump su Truth Social. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
