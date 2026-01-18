Donald Trump ha nuovamente fatto riferimento alla Groenlandia, evidenziando l’utilizzo dei dazi come leva negoziale. In particolare, ha annunciato un possibile imponimento di tariffe del 10% sugli Stati che inviano soldati alla regione. La questione rimane centrale nel contesto delle strategie commerciali e diplomatiche degli Stati Uniti, sottolineando come le tecniche di pressione possano influenzare le relazioni internazionali e le decisioni di politica estera.

Donald Trump torna sulla questione della Groenlandia e ancora una volta usa i dazi come strumento di negoziazione. Ieri il presidente americano ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno tariffe del 10% contro i Paesi europei che nei giorni scorsi hanno inviato truppe in Groenlandia, fino a quando la Danimarca non deciderà di vendere il territorio a Washington. Si tratta di una nuova escalation della sua campagna per comprare l’isola dell’Artico, nonostante le dichiarazioni di Groenlandia e Danimarca secondo cui l’isola non è in vendita. «Dopo secoli, è tempo che la Danimarca restituisca – la Pace Mondiale è in gioco! Cina e Russia vogliono la Groenlandia, e non c’è nulla che la Danimarca possa fare al riguardo», ha scritto Trump su Truth Social. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Groenlandia, l?arma dazi., Trump: «Il 10% agli Stati che ci mandano i soldati»

Leggi anche: Trump minaccia l’Europa: dazi del 10% per i Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia. L'Ue: «Una spirale pericolosa»

Leggi anche: Groenlandia, Trump: "Dazi del 10% a chi ha inviato soldati"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Groenlandia, Trump minaccia dazi a chi ostacola l’acquisizione; Trump sulla Groenlandia: «Dazi contro chi non si adegua alla nostra linea»; Groenlandia, Trump: «Dazi a chi non è d'accordo con gli Usa. Abbiamo un disperato bisogno di quella zona»; Trump: 'Dazi a chi non si allinea sulla Groenlandia'. Mosca: 'Fa parte della Danimarca'.

Groenlandia, l’arma dazi., Trump: «Il 10% agli Stati che ci mandano i soldati» - Donald Trump torna sulla questione della Groenlandia e ancora una volta usa i dazi come strumento di negoziazione. ilmessaggero.it