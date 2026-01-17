Groenlandia Trump | Dazi del 10% a chi ha inviato soldati

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’introduzione di un dazio del 10% a partire da febbraio per tutti i Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia. Questa misura riflette il suo disappunto nei confronti di coloro che si sono opposti alla sua proposta di annettere l’isola, territorio autonomo della Danimarca. La decisione ha implicazioni diplomatiche e potrebbe influenzare le relazioni internazionali riguardanti la regione artica.

Dazi del 10% a partire da febbraio a tutti i Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia: lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, esprimendo così un certo malcontento per chi si è opposto alla sua intenzione di annettere l'isola artica, territorio autonomo della Danimarca, agli Stati Uniti. Sul suo social network Truth, il capo della Casa Bianca ha accusato i Paesi europei di giocare un "gioco pericoloso". "La Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Francia, la Germania, il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Finlandia si sono recati in Groenlandia, per ragioni sconosciute - ha affermato -.

"A partire dal 1° febbraio 2026, a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia verrà applicata una tariffa del 10% su tutte le merci spedite negli Stati Uniti

Si parte dall'1 febbraio con tariffe al 10% che saranno aumentata al 25% dall'1 giugno

