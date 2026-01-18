Governo inadempiente col Pnrr rischio collasso della giustizia italiana | l’alert dell’Anm alla Commissione Ue

L’Associazione Nazionale Magistrati ha richiesto un’audizione presso la Commissione Europea per evidenziare la preoccupante situazione della giustizia italiana. Secondo il sindacato delle toghe, l’inadempimento del governo rispetto agli impegni assunti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe portare a un possibile collasso del sistema giudiziario. La richiesta si inserisce in un quadro di attenzione crescente sulla corretta attuazione delle riforme promesse.

L’ Associazione nazionale magistrati ha chiesto di essere audita dalla Commissione europea. Il motivo? Il sindacato delle toghe vuole illustrare la “situazione allarmante “, dovuta al “rischio di collasso della Giustizia italiana per l’inadempimento del governo italiano agli impegni assunti in sede europea con riguardo all’ Ufficio per il processo “. Mentre infuria lo scontro tra magistratura ed esecutivo in vista del referendum sulla separazione delle carriere, c’è un altro fronte che si apre tra toghe e politica: quello dell’attuazione del Pnrr in tema di giustizia. La richiesta di audizione è contenuta nel documento approvato dal Consiglio direttivo centrale dell’Associazione nazionale dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante le audizioni in Commissione parlamentare, i sindaci dell'Agro Nocerino-Sarnese hanno sottolineato il grave inadempimento della Regione Campania nel fronteggiare il rischio idrogeologico, evidenziando criticità note da decenni che ancora oggi rimangono senza risposte efficaci e strutturali.

