Gli iraniani davanti al Consolato | Meloni chiudilo morte al regime Dodicimila vittime non statistica

Gli iraniani si sono riuniti davanti al Consolato per chiedere la fine del regime e ricordare le vittime del conflitto, affermando che si tratta di persone, non di numeri. La manifestazione, a Milano, ha visto la partecipazione di centinaia di persone, in risposta agli eventi in Gaza e alle azioni militari in corso. Un momento di solidarietà e di richiesta di attenzione internazionale, in un contesto di tensione e dramma umanitario.

Erano centinaia e non migliaia, come al primo corteo milanese per "fermare il genocidio a Gaza" dopo l'inizio dei raid israeliani a una settimana dal 7 ottobre 2023. Ma c'erano, iraniani e italiani, in viale Monte Rosa davanti al consolato della Repubblica islamica tornata a massacrare i suoi cittadini che protestano contro la repressione del regime teocratico: "Dodicimila uccisi non sono statistiche, sono esseri umani". "Free Iran". "No deals with the Islamic regime", si leggeva sui cartelli del presidio promosso dall'associazione Italia-Iran. Che ha intonato appelli anche al governo italiano: "Meloni, Meloni, chiudi il consolato!" In farsi, invece, i manifestanti scandivano "Javid Shah", che significa "Viva il re".

