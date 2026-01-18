Giustizia la solita Anm scrive all' Ue per attaccare il governo | Grave situazione per i processi in materia di asilo

L'Associazione Nazionale Magistrati ha scritto all'Unione Europea evidenziando una grave criticità nei processi di asilo, causata dalla mancanza di fondi da parte del governo. Secondo l'ANM, l'assenza di risorse compromette l'assunzione di 10.000 funzionari prevista dal PNRR, rischiando di interrompere un metodo di lavoro consolidato e di vanificare i progressi già raggiunti nell'attuazione del piano.

"Il governo non ha stanziato i fondi necessari a reclutare 10mila unità di funzionari" come prevede il Pnrr e rischia così "di disperdere risorse e progettualità, di essere costretti ad abbandonare un ormai consolidato metodo di lavoro in team e di dissipare, in breve tempo i progressi raggiunti nell'attuazione del Pnrr". Così l'Anm scrive a Bruxelles e richiede una audizione alla Commissione Ue nel contesto dell'esecuzione del monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'Anm, 'Associazione Nazionale dei Magistrati Italian, fornisce nella richiesta alla Commissione Europea dati che "rendono lampante il fatto che le Sezioni specializzate italiane, a cause delle inefficienze e del difetto di coordinamento da parte dell'Amministrazione e malgrado l'impegno dei giudici, non saranno nella condizione di dare attuazione, nei tempi auspicati dalla Commissione Europea, al Patto Europeo per l'Asilo e l'Immigrazione, quando, a partire dal 12 giugno 2026, entrerà in vigore la parte più rilevante dei nove Regolamenti e della Direttiva che lo compongono". 🔗 Leggi su Iltempo.it

L’Associazione Nazionale Magistrati ha richiesto un’audizione presso la Commissione Europea per evidenziare la preoccupante situazione della giustizia italiana. Secondo il sindacato delle toghe, l’inadempimento del governo rispetto agli impegni assunti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe portare a un possibile collasso del sistema giudiziario. La richiesta si inserisce in un quadro di attenzione crescente sulla corretta attuazione delle riforme promesse.

L’Associazione nazionale magistrati ha richiesto di essere audita dalla Commissione europea per evidenziare la difficile situazione della giustizia italiana. Secondo l’Anm, l’inadempimento del governo italiano agli impegni europei relativi all’Ufficio per il processo rischia di provocare un potenziale collasso del sistema giudiziario, con conseguenze profonde sulla funzionalità della giustizia nel paese.

