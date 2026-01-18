L’Associazione nazionale magistrati ha richiesto di essere audita dalla Commissione europea per evidenziare la difficile situazione della giustizia italiana. Secondo l’Anm, l’inadempimento del governo italiano agli impegni europei relativi all’Ufficio per il processo rischia di provocare un potenziale collasso del sistema giudiziario, con conseguenze profonde sulla funzionalità della giustizia nel paese.

L’ Associazione nazionale magistrati ha chiesto di essere audita dalla Commissione europea. Il motivo? Il sindacato delle toghe vuole illustrare la “situazione allarmante “, dovuta al “rischio di collasso della Giustizia italiana per l’inadempimento del governo italiano agli impegni assunti in sede europea con riguardo all’ Ufficio per il processo “. Mentre infuria lo scontro tra magistratura ed esecutivo in vista del referendum sulla separazione delle carriere, c’è un altro fronte che si apre tra toghe e politica: quello dell’attuazione del Pnrr in tema di giustizia. La richiesta di audizione è contenuta nel documento approvato dal Consiglio direttivo centrale dell’Associazione nazionale dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Governo inadempiente col Pnrr, rischio collasso della giustizia italiana”: l’Anm vuole essere audita alla Commissione Ue

“Governo inadempiente col Pnrr, rischio collasso della giustizia italiana”: l’alert dell’Anm alla Commissione Ue

L’Associazione Nazionale Magistrati ha richiesto un’audizione presso la Commissione Europea per evidenziare la preoccupante situazione della giustizia italiana. Secondo il sindacato delle toghe, l’inadempimento del governo rispetto agli impegni assunti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe portare a un possibile collasso del sistema giudiziario. La richiesta si inserisce in un quadro di attenzione crescente sulla corretta attuazione delle riforme promesse.

Leggi anche: Giustizia a rischio paralisi: il governo non vuole confermare i 12mila precari assunti nei tribunali grazie al Pnrr

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Alcuni giorni fa, il Governo ha presentato la bozza del pacchetto sicurezza 2026. Su All4shooters potete leggere le nostre impressioni a caldo sul provvedimento, che purtroppo appare non solo inadeguato a risolvere i problemi contingenti, ma perfetto per cre - facebook.com facebook