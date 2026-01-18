Giuliano Sangiorgi chi è la compagna Ilaria Macchia e madre dei suoi figli

Giuliano Sangiorgi, noto cantante e frontman dei Negramaro, mantiene una vita privata discreta. La sua compagna, Ilaria Macchia, è madre dei suoi figli e insieme condividono un legame stabile. Sebbene vivano principalmente a Roma, entrambi conservano un forte legame con la Puglia, regione d’origine di Sangiorgi e Macchia. La loro storia rappresenta un esempio di equilibrio tra vita familiare e carriera artistica.

Giuliano Sangiorgi e la compagna Ilaria Macchia vivono da anni a Roma, ma sono rimasti legatissimi alla Puglia, terra d’origine di entrambi. Nel 2018, per loro era arrivata la prima figlia, Stella, tenuta fin da subito al riparo dai riflettori e nel 2025 è nato il loro secondo figlio, Michele. Come ha dichiarato il cantante, il loro rapporto è solidissimo ed entrambi hanno un rispetto reciproco così forte che “possiamo rimanere per giorni in casa a scrivere senza mai incontrarci”. Nonostante la fama, la vita di Ilaria Macchia e di Giuliano Sangiorgi non è mai cambiata: sono fondamentalmente rimasti gli stessi, come ha spiegato il cantante dei Negramaro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

In queste ultime ore non mi aspettavo che questa canzone mi riducesse in lacrime… per l’ennesima volta… e allora, per liberarmene, devo cantarla… e sia… Dal profilo di Giuliano Sangiorgi - facebook.com facebook