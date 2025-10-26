Giulia Begnotti chi è la moglie di Diego Abatantuono e madre dei suoi due figli Matteo e Marco
Diego Abatantuono e Giulia Begnotti si sono conosciuti dopo la rottura del matrimonio dell’uomo con Rita Rabassini, donna che ha dato a Diego la primogenita Marta (da qualche anno i due sono diventati anche nonni). Giulia posta pochissimo sui social e vediamo solo scatti insieme al suo compagno e scatti dei suoi cani. Diego Abatantuono e Giulia hanno due figli, Matteo di 29 anni e Marco invece di 27 anni. Giulia come suo marito ha una passione per gli animali e per le piante, posta spesso immagini di paesaggi naturali e di composizioni floreali. L’attore ha un’altra figlia, Marta, arrivata nel 1985 e frutto dell’amore per Rita Rabassini con cui è stato sposato dal 1984 al 1987. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Diego Abatantuono, dall’ex moglie Rita Rabassini alla compagna Giulia Begnotti/ L’amore per i figli - Il celebre attore Diego Abatantuono si racconta senza filtri tra vita privata e carriera: due storie d'amore e tre splendidi ... Da ilsussidiario.net
Chi è Giulia Begnotti moglie di Diego Abatantuono: età, biografia, figli - In un mondo dove spesso la privacy sembra un lusso impossibile, Giulia Begnotti è riuscita a restare nell’ombra pur vivendo accanto a uno degli attori più conosciuti del cinema italiano. Lo riporta alphabetcity.it
Diego Abatantuono, chi è la moglie Giulia sposata dopo 33 anni di convivenza - Dopo 33 anni di amore e due figli insieme, Diego Abatantuono ha sposato la sua storica compagna Giulia coronando la loro storia d'amore. Lo riporta msn.com