Diego Abatantuono e Giulia Begnotti si sono conosciuti dopo la rottura del matrimonio dell’uomo con Rita Rabassini, donna che ha dato a Diego la primogenita Marta (da qualche anno i due sono diventati anche nonni). Giulia posta pochissimo sui social e vediamo solo scatti insieme al suo compagno e scatti dei suoi cani. Diego Abatantuono e Giulia hanno due figli, Matteo di 29 anni e Marco invece di 27 anni. Giulia come suo marito ha una passione per gli animali e per le piante, posta spesso immagini di paesaggi naturali e di composizioni floreali. L’attore ha un’altra figlia, Marta, arrivata nel 1985 e frutto dell’amore per Rita Rabassini con cui è stato sposato dal 1984 al 1987. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giulia Begnotti, chi è la moglie di Diego Abatantuono e madre dei suoi due figli Matteo e Marco