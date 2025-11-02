Barbara Hary età figli lavoro | chi è la compagna di Vittoria Sgarbi madre di Evelina

Barbara Hary chi è la compagna di Vittoria Sgarbi (madre di Evelina). Barbara Hary è l’ex compagna di Vittorio Sgarbi e madre di Evelina Sgarbi. Non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è recentemente apparsa sulle cronache per aver sostenuto la figlia nella richiesta di tutela legale per il padre. Ma chi è Barbara Hary? Ecco la sua biografia e la vita privata. Barbara Hary età, origini, biografia: il caso Evelina e Vittorio Sgarbi. Barbara Hary età 60 anni (circa) è nata a Biella. Ha origini di una famiglia benestante del Biellese. Laureata in Scienze Medievali, ha sempre mantenuto un profilo molto riservato. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

