Le foto su siti porno la casa in vendita e i finti funerali | così una donna è stata perseguitata dalla sua rivale

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima è stata minacciata, poi le sue foto sono finite su siti hot per adulti, ha rischiato che la sua casa venisse messa in vendita a sua insaputa e infine ha scoperto che era stato organizzato il suo funerale. Un incubo dopo l'altro quello vissuto da una donna, vittima di stalking. A. 🔗 Leggi su Today.it

