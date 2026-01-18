Giallo di Anguillara il corpo ritrovato sarebbe di Federica Torzullo | fermato il marito

Il corpo trovato ad Anguillara Sabazia sembra appartenere a Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio scorso. La scena del ritrovamento si trova nei terreni dell’azienda riconducibile al marito della donna. Le autorità hanno già fermato l’uomo in relazione alla vicenda. Indagini in corso per chiarire le cause e i dettagli di questa scomparsa e del successivo ritrovamento.

Anguillara Sabazia, 18 gennaio 2026 – Sarebbe di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio, il corpo rinvenuto nella mattinata nel terreno dell’azienda riconducibile al marito. Secondo quanto trapela, il riconoscimento sarebbe avvenuto grazie agli indumenti e agli oggetti personali trovati sul posto, elementi che avrebbero consentito di risalire all’identità della donna in attesa degli accertamenti formali. Il ritrovamento ha riacceso l’attenzione su una vicenda che da giorni teneva con il fiato sospeso la comunità di Anguillara Sabazia. Le ricerche, avviate subito dopo la denuncia di scomparsa, si erano concentrate anche nell’area dell’azienda del coniuge, dove nelle ultime ore è avvenuta la scoperta destinata a segnare una svolta drammatica nell’inchiesta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Donna scomparsa ad Anguillara: il corpo ritrovato sarebbe di Federica Torzullo. Il legale del marito: "Voleva consegnarsi, ma arrestato prima"

