È stato recuperato il corpo di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio. Le operazioni si sono concluse questa mattina nella ditta di Claudio Carlomagno, marito della donna. Secondo il legale del marito, Federica avrebbe voluto consegnarsi, ma è stata arrestata prima di poterlo fare. La vicenda si sviluppa nel rispetto delle procedure investigative in corso.

Concluse le operazioni di recupero del corpo ritrovato stamattina nella ditta di Claudio Carlomagno, il marito della 41enne Federica Torzullo, scomparsa dallo scorso 8 gennaio. Dagli indumenti e altri oggetti che aveva addosso si presume si tratti della donna. La salma sarà portata all'istituto di medicina legale a Roma. Intanto il marito, indagato per omicidio, si trova ancora nella caserma dei carabinieri di Anguillara. PEZZO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Donna scomparsa ad Anguillara: il corpo ritrovato sarebbe di Federica Torzullo. Il legale del marito: "Voleva consegnarsi, ma arrestato prima"

Federica Torzullo, trovato un corpo nell’azienda del marito della 41enne scomparsa ad Anguillara

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio, è stata trovata morta nel deposito dell’azienda del marito, specializzata in movimentazione terra. Il corpo è stato rinvenuto nella sede operativa situata nella via della ditta. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze della morte e le cause della scomparsa.

Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara

Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, è scomparsa l’8 gennaio scorso. Attualmente, il marito della donna è indagato per omicidio. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’area, mentre le indagini proseguono per chiarire le circostanze della scomparsa. Restano in corso le attività investigative per fare luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, trovato un corpo nell'azienda del marito: è di una donna - facebook.com facebook

Donna scomparsa ad Anguillara: marito portato in caserma x.com