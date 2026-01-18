Anguillara è di Federica Torzullo il corpo ritrovato nell’azienda del marito

Il corpo di Federica Torzullo è stato ritrovato all’interno dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, ad Anguillara. La scoperta ha suscitato attenzione e si stanno svolgendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi sulla vicenda.

Il corpo di Federica Torzullo è stato ritrovato all’interno dell’azienda del marito Claudio Carlomagno. Il rinvenimento, avvenuto nella mattinata del 18 gennaio, mette fine alle ricerche avviate dopo la scomparsa della donna, funzionaria delle Poste di 41 anni, di cui si erano perse le tracce dall’8 gennaio ad Anguillara Sabazia. L’identificazione ufficiale sarà completata solo dopo il riconoscimento formale da parte dei familiari, ma nelle ore successive al ritrovamento parenti e conoscenti hanno indicato come riconducibili a Federica alcuni indumenti e accessori trovati sul corpo. Nel frattempo Claudio Carlomagno si trova presso la caserma dei carabinieri di Anguillara Sabazia, dove sono in corso gli accertamenti investigativi: al momento l’uomo non risulta sottoposto a fermo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

A Anguillara, i carabinieri hanno trovato un cadavere sepolto nella sede aziendale di via Comunale di San Francesco, appartenente a Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo. La scoperta si è verificata durante un intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze del ritrovamento e sulle eventuali responsabilità. La procura ha avviato le verifiche del caso, mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda.

Federica Torzullo, il corpo trovato nell’azienda del marito, rappresenta una svolta nel caso di Anguillara. L’uomo, già indagato per omicidio, si trova ora in caserma. A dieci giorni dalla scomparsa, le indagini si concentrano sulla possibile responsabilità del marito. Questa scoperta apre nuove piste e potrebbe portare a una risoluzione del caso, che ha attirato l’attenzione della comunità locale.

#Anguillara Claudio Agostino Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l'8 gennaio, è in caserma dalle 12 di questa mattina. Arrivato da poco in auto il suo avvocato. Ancora in corso il recupero del cadavere trovato in un terreno dell'azi x.com