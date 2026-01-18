Giallo ad Anguillara Sabazia | tracce di sangue incastrano il marito

A Anguillara Sabazia, le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo si concentrano sull’ipotesi di femminicidio, dopo i rilievi scientifici eseguiti nell’abitazione e nell’azienda coinvolta. Le tracce di sangue trovate sul luogo hanno portato gli inquirenti a focalizzarsi sul marito, che ora è sotto osservazione. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli di questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

La speranza di ritrovare Federica Torzullo ancora in vita sembra affievolirsi drasticamente con il passare delle ore. Intanto i contorni di questa vicenda assumono tinte sempre più cupe. La donna di 41 anni risulta ufficialmente scomparsa dallo scorso 8 gennaio dalla sua abitazione di Anguillara Sabazia. Gli inquirenti hanno ormai abbandonato quasi del tutto l'ipotesi di un allontanamento volontario per concentrare ogni risorsa investigativa sulla pista di un violento omicidio. Il fulcro dell'attività investigativa ruota attorno alla figura del marito della donna che attualmente risulta iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario.

