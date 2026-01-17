Giallo di Anguillara la Procura | Tracce di sangue dappertutto nella casa di Federica Torzullo in auto e sui vestiti del marito

Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia hanno evidenziato tracce di sangue sparse in diverse aree, tra cui l’abitazione, i vestiti di suo marito Agostino e il suo veicolo. Le forze dell’ordine, coordinate dai Carabinieri di Anguillara e Ostia, stanno approfondendo gli elementi raccolti, inclusi reperti trovati in una cava e sui mezzi aziendali, nel tentativo di chiarire quanto accaduto.

Anguillara Sabazia (Roma), 17 gennaio 2026 – Le indagini dei Carabinieri di Anguillara Sabazia e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Ostia, coadiuvati da Ris di Roma, dopo la scomparsa di Federica Torzullo, hanno consentito di rilevare " tracce ematiche dappertutto, all'interno dell'abitazione dei coniugi; sugli abiti di lavoro di Agostino; all'interno della sua autovettura; all'interno di una cava; e sul mezzo meccanico presente nell'azienda familiare" in uso a Agostino Claudio Carlomagno, marito di Federica. E' quanto si legge in una nota della procura di Civitavecchia. Donna scomparsa ad Anguillara, il marito indagato per omicidio "I primi elementi raccolti, per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del coniuge di Federica Torzullo ", la donna scomparsa ad Anguillara Sabazia dall'8 gennaio scorso.

