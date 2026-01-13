Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia sospetti sul marito

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso 8 gennaio. Le ricerche sono proseguite fino a tarda notte, mentre emergono sospetti nei confronti del marito. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, e le forze dell’ordine continuano le indagini per fare luce sulla scomparsa della donna.

Sono proseguite fino a tarda notte le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni, scomparsa nel nulla dallo scorso 8 gennaio dal comune di Anguillara Sabazia, località sul lago di Bracciano in provincia di Roma. La denuncia di scomparsa era stata presentata dal marito della 41enne il giorno dopo. Ma le dichiarazioni di Claudio G., coniuge di Federica Torzullo, che è titolare di una ditta di movimento terra, non hanno convinto gli investigatori del nucleo investigativo comando territoriale dei carabinieri di Ostia, che coordinati dalla procura della Repubblica di Civitavecchia stanno conducendo un’indagine per omicidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, sospetti sul marito Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio Leggi anche: Anguillara, la scomparsa di Federica Torzullo e l’indagine per omicidio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio; Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo: aperta un'inchiesta; Federica Torzullo scomparsa all'improvviso, una perquisizione cambia le cose: indagine per omicidio; Federica Torzullo scomparsa, aperta un’inchiesta dai pm di Civitavecchia. Scomparsa da Anguillara la 41enne Federica Torzullo, si indaga per omicidio - Sono in corso le ricerche, della donna si sono perse le tracce dall'8 gennaio. adnkronos.com

