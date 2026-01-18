Genova nei secoli | luoghi scorci chiese e palazzi della città

Il 23 gennaio a Palazzo Tursi si terrà un evento dedicato alla storia di Genova. Attraverso la proiezione di acquarelli, sarà possibile scoprire i principali luoghi, scorci, chiese e palazzi della città. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio e l’evoluzione urbana di Genova, in un percorso visivo e culturale accessibile a tutti.

