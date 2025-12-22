San Donato in un anno per il 2026 La città raccontata in 12 scatti Foto di scorci e luoghi del cuore

C’è anche un centenario, lo storico fotografo amatoriale Elio Rodriguez, che per altro, tra gli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta ha immortalato più volte l’allora presidente dell’ Eni Enrico Mattei, fra gli autori degli scatti che sono andati a comporre l’edizione 2026 del calendario " San Donato in un anno ". E così, fotografati da cittadini e frequentatori della città, alcuni degli scorci e dei paesaggi più caratteristici di San Donato scandiscono la pubblicazione che, con l’anno nuovo, verrà distribuita dal Comune nelle occasioni di rappresentanza. In questi giorni il sindaco Francesco Squeri ha consegnato agli autori delle immagini le prime copie del calendario realizzato grazie all’omonimo contest social "San Donato in un anno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

