Gela incidente in moto | muore un quindicenne

A Gela, un incidente stradale in via Ara Pacis ha causato la morte di Walter Diliberto, un ragazzo di 15 anni. L'accaduto si è verificato questa mattina sulla strada periferica della città. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Un ragazzo di 15 anni, Walter Diliberto, è morto questa mattina a Gela dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto in via Ara Pacis, alla periferia della città. Il giovane era a bordo di una moto da cross quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. I soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine Sul posto è intervenuta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

