Tragico incidente in moto | Francesco muore a 18 anni

Reggio Emilia, 26 novembre 2025 – Uno scontro violento contro un’auto, poi il volo a terra. I soccorritori hanno praticato la rianimazione sul posto, ma la situazione è apparsa fin dal primo momento molto critica. Per Francesco Ajdini, 18 anni, residente con la famiglia a Praticello di Gattatico, è sopraggiunta la morte a seguito dell’incidente stradale che lo ha coinvolto ieri pomeriggio intorno alle 16, a Sorbolo di Parma. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando su uno scooter in via Marconi, vicino alla stazione ferroviaria - lungo la strada provinciale 62 - quando si è verificato quel terribile urto con un’auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

