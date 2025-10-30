Tragico incidente in moto muore centauro
Ieri sera intorno alle 21.30 in via delle Rose a Piano di Sorrento un centauro di 28 anni si è schiantato sull'asfalto con la sua moto morendo sul colpo.Vani i soccorsi prestati dal 118, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Traffico deviato per ore dalla strada luogo dell'incidente. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
