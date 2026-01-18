Gaza Meloni | Dall’Italia piena disponibilità E a Palazzo Chigi arriva l’invito
Il governo italiano conferma la piena disponibilità a contribuire alla promozione della pace in Medio Oriente. In un incontro a Palazzo Chigi, Meloni ha ribadito l’impegno dell’Italia nel favorire un dialogo costruttivo e ha ricevuto un invito ufficiale a partecipare attivamente ai processi di stabilizzazione nella regione. La posizione italiana si inserisce in un contesto di attenzione internazionale verso le questioni di pace e sicurezza in Medio Oriente.
«Abbiamo sempre dato, e stiamo dando, la nostra piena disponibilità ad avere un ruolo di primo nel progetto di pace in Medio Oriente». La premier Giorgia Meloni ha confermato, di. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Gaza, finalmente la pace? L'intesa c'è, ma è piena di punti irrisolti. Che cosa manca sul tavolo per la tregua definitiva - Le cancellerie hanno accolto all'unanimità con favore l'accordo tra Israele e Hamas sulla "prima fase" del piano di Donald Trump in 20 punti per la "fine del conflitto a Gaza". affaritaliani.it
SIONISTI D’ITALIA #Meloni #Valditara #Scuola #Palestina #Gaza x.com
Cara Giorgia Meloni mi spieghi la differenza tra i corpi sfigurati dei bambini a Gaza in due anni di Genocidio da parte del tuo amico Netanyahu e quelli delle adolescenti uccise dal regime di Khamenei in questi giorni di proteste in Iran Forse gli interessi eletto - facebook.com facebook
