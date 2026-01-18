Gaza Meloni | Dall’Italia piena disponibilità E a Palazzo Chigi arriva l’invito

Il governo italiano conferma la piena disponibilità a contribuire alla promozione della pace in Medio Oriente. In un incontro a Palazzo Chigi, Meloni ha ribadito l’impegno dell’Italia nel favorire un dialogo costruttivo e ha ricevuto un invito ufficiale a partecipare attivamente ai processi di stabilizzazione nella regione. La posizione italiana si inserisce in un contesto di attenzione internazionale verso le questioni di pace e sicurezza in Medio Oriente.

