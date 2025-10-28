Il primo ministro ungherese Viktor Orbàn arriva a Palazzo Chigi per l' incontro con Meloni – Il video

Open.online | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2025 Il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orbàn è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

