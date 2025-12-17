La premier Meloni arriva a Palazzo Chigi – Il video

Il 17 dicembre 2025, la premier Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi, come mostrato da un video dell'Agenzia Vista. L'evento segna un momento importante per l'agenda politica nazionale, con l'attenzione rivolta alle prossime tappe del governo. Di seguito, i dettagli e le immagini dell'arrivo della premier nella sede istituzionale.

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 La premier Giorgia Meloni arriva a Palazzo Chigi in macchina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

