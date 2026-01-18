Gatti e cucciolo di cane abbandonati in una stanza di B&B a Reggio | salvi grazie a volontari

Da reggiotoday.it 18 gen 2026

In una stanza di un B&B di Reggio Calabria, due gatti e un cucciolo di cane sono stati trovati abbandonati. La pronta azione di volontari e delle autorità di protezione animale ha permesso di metterli in salvo. Questa vicenda evidenzia l’importanza dell’intervento tempestivo e della tutela degli animali in situazioni di abbandono.

Due gatti e un cucciolo di cane erano stati abbandonati dalla proprietaria in una struttura ricettiva di Reggio Calabria, a salvarli sono stati volontari e istituzioni della protezione animali, prontamente intervenuti. Il caso è segnalato da La Zampa, che riporta uno dei numerosi episodi di abbandono di animali nel centro storico di Reggio. Una donna ha affittato una stanza di un B&B in città per pochi giorni e poi è sparita, lasciando all'interno della camera due gatti e un cucciolo di cane. Dopo la sua partenza, della responsabile dell'abbandono si sono perse le tracce. All’arrivo delle autorità e dei volontari, gli animali sono stati effettivamente trovati all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

