Napoli salvi dall' incendio grazie al cane | raccolta fondi per la famiglia dei Quartieri

Un incendio ai Quartieri Spagnoli ha causato lo sgombero di una famiglia, fortunatamente salvata grazie al tempestivo intervento del loro cane. Per supportare i residenti colpiti dall’accaduto, è stata avviata una raccolta fondi. Questa iniziativa mira a offrire assistenza alle persone coinvolte, evidenziando l’importanza della solidarietà comunitaria in momenti di difficoltà.

Gara di solidarietà per sostenere la famiglia sgomberata ai Quartieri Spagnoli dopo l'incendio dal quale si sono salvate tre persone grazie al cagnolino che ha dato l'allarme.

Incendio e fumo in casa a Napoli all’Epifania, 5 sfollati ai Quartieri Spagnoli: “Salvati dal cane” - Incendio in casa in Vico Campanile al Consiglio ai Quartieri Spagnoli stamattina: 5 sfollati (4 adulti e un minore) e 20 in ospedale per intossicazione ... fanpage.it

Incendio in casa a Napoli, salvati dal cane Rocky - Un incendio si è sviluppato questa mattina alle 6:30 al pian terreno di un appartamento in vico Campanile al Consiglio, nei pressi di via Girardi, ai Quartieri Spagnoli di Napoli. ansa.it

