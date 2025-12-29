Imu non pagata avvisi per 583 ' furbetti' Per incassare un milione di euro

Il Comune ha avviato una vasta attività di recupero dell’Imu non versata nel 2020, emettendo 583 avvisi di accertamento. L’obiettivo è recuperare circa un milione di euro da parte di cittadini e contribuenti che non hanno effettuato il pagamento completo o parziale dell’imposta. Questa iniziativa, guidata dal sindaco Valerio Di Fraia, mira a garantire il rispetto degli obblighi fiscali e a sostenere le esigenze del territorio.

