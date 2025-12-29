Imu non pagata avvisi per 583 ' furbetti' Per incassare un milione di euro
Il Comune ha avviato una vasta attività di recupero dell’Imu non versata nel 2020, emettendo 583 avvisi di accertamento. L’obiettivo è recuperare circa un milione di euro da parte di cittadini e contribuenti che non hanno effettuato il pagamento completo o parziale dell’imposta. Questa iniziativa, guidata dal sindaco Valerio Di Fraia, mira a garantire il rispetto degli obblighi fiscali e a sostenere le esigenze del territorio.
Scatta la maxi operazione di recupero dell’Imu non versata relativa all’anno 2020. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Valerio Di Fraia, ha dato il via all’emissione di 583 avvisi di accertamento esecutivo per omesso o parziale pagamento dell’imposta municipale propria, per un importo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
