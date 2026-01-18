Garante della Privacy Scorza getta la spugna | Lascio l’Authority

Guido Scorza si è dimesso dall’Autorità Garante della Privacy, annunciandolo attraverso un post sul suo sito. La decisione arriva in un contesto segnato da indagini giudiziarie e dall’attenzione pubblica sulle attività dell’Authority, coinvolta in questioni legate a presunte irregolarità e gestione delle sanzioni. La sua uscita rappresenta un momento di riflessione sulla trasparenza e l’impegno istituzionale nel settore della protezione dei dati.

di Cosimo Rossi ROMA Si è dimesso Guido Scorza, componente dell’ Autorità di garanzia della Privacy. Ne ha dato notizia con un lungo post sul proprio sito lo stesso membro del Collegio alla prese insieme a colleghi – il presidente Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni e Agostino Ghiglia – coi due fascicoli aperti dalla magistratura per peculato e corruzione in merito alle presunte spese allegre e alle mancate sanzioni ad ItaAirways e Meta per gli smart glass. "Ho deciso di fare un passo indietro – scrive Scorza – Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell’interesse dell’istituzione anche se, permettetemi di pensarlo, non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle modalità che mi hanno portato ad assumerla". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Garante della Privacy. Scorza getta la spugna: "Lascio l’Authority" Leggi anche: Garante della privacy, Guido Scorza si dimette: "Lascio nell’interesse dell’istituzione” Leggi anche: Garante Privacy: si dimette Guido Scorza, componente dell’Authority Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Guido Scorza si dimette dal Garante della Privacy, la slavina dopo l'indagine a Roma per corruzione e peculato - Il video; Garante della Privacy. Scorza getta la spugna: Lascio l’Authority; Garante della Privacy: le spese personali illegali dal macellaio fino al parrucchiere per 400mila euro rivelate da Report. Garante della Privacy. Scorza getta la spugna: "Lascio l’Authority" - L’avvocato dimissionario: "Crisi dovuta a derive e patologie del sistema". quotidiano.net

