Garante della Privacy Scorza getta la spugna | Lascio l’Authority

Guido Scorza si è dimesso dall’Autorità Garante della Privacy, annunciandolo attraverso un post sul suo sito. La decisione arriva in un contesto segnato da indagini giudiziarie e dall’attenzione pubblica sulle attività dell’Authority, coinvolta in questioni legate a presunte irregolarità e gestione delle sanzioni. La sua uscita rappresenta un momento di riflessione sulla trasparenza e l’impegno istituzionale nel settore della protezione dei dati.

di Cosimo Rossi ROMA Si è dimesso Guido Scorza, componente dell’ Autorità di garanzia della Privacy. Ne ha dato notizia con un lungo post sul proprio sito lo stesso membro del Collegio alla prese insieme a colleghi – il presidente Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni e Agostino Ghiglia – coi due fascicoli aperti dalla magistratura per peculato e corruzione in merito alle presunte spese allegre e alle mancate sanzioni ad ItaAirways e Meta per gli smart glass. "Ho deciso di fare un passo indietro – scrive Scorza – Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell’interesse dell’istituzione anche se, permettetemi di pensarlo, non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle modalità che mi hanno portato ad assumerla". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

