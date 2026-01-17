Garante Privacy | si dimette Guido Scorza componente dell’Authority

Guido Scorza si è dimesso dalla carica di componente del Garante Privacy, coinvolto in un’indagine della Procura di Roma per presunti reati di peculato e corruzione. L’indagine, avviata a seguito di servizi televisivi, ha portato alle dimissioni di Scorza e degli altri membri dell’Authority. La vicenda evidenzia le sfide e le complessità legate alla trasparenza e all’etica nel settore della tutela dei dati.

Si è dimesso Guido Scorza, componente del Garante della Privacy. L'annuncio è arrivato con un video su Instagram e con un lungo post sul suo sito. «Nessuna responsabilità sulle contestazioni - ha scritto - ma al Garante serve credibilità». «Ho appena trasmesso al presidente e al segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da componente del Collegio», ha scritto su Instagram annunciando un video per spiegare le ragioni della scelta. «Ho deciso di fare un passo indietro. Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell'interesse dell'istituzione anche se, permettetemi di pensarlo, non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle modalità che mi hanno portato ad assumerla», ha scritto sul suo sito personale Guido Scorza.

