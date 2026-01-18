Furto in hotel durante il ritiro | colpito Füllkrug

Durante il ritiro del Milan a Como, Niclas Füllkrug è stato coinvolto in un episodio di furto avvenuto nell'hotel. L'evento ha colpito il calciatore al di fuori del campo, in un momento di preparazione per la sfida contro la squadra di Cesc Fàbregas. La sicurezza dell'hotel e delle attività di squadra restano priorità per garantire un ambiente protetto durante il ritiro.

Brutta disavventura fuori dal campo. Niclas Füllkrug è stato vittima di un furto in hotel durante il ritiro del Milan a Como, in occasione della sfida contro la squadra di Cesc Fàbregas. Il fatto è emerso al rientro dalla trasferta: l'attaccante si è accorto dell'accaduto e ha sporto denuncia, affidando a un dirigente del club la gestione dei contatti con le autorità. Secondo Corriere dello Sport, il bottino ammonterebbe a circa mezzo milione di euro. Füllkrug è rimasto visibilmente scosso dall'episodio. Il club segue la vicenda.

