cortona incontro con i commercianti sul nuovo regolamento del centro storico

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Un appuntamento di dialogo e confronto tra amministrazione e imprese del centro storico, aperto a tutti i commercianti e operatori economici di Cortona. È in programma giovedì 30 ottobre alle ore 15, nella Sala Pavolini di piazza Signorelli, la riunione promossa da Confcommercio Valdichiana per illustrare in modo chiaro e pratico le novità contenute nel nuovo Regolamento del Centro storico e nel Disciplinare attuativo recentemente approvato dal Comune. L’incontro offrirà alle imprese un’occasione utile per comprendere meglio le nuove disposizioni e per poter rivolgere domande e richieste di chiarimento direttamente ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, in un clima di confronto costruttivo e partecipato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

