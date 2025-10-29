Ztl revoca in via Gasparri e rimodulazione degli orari in centro | commercianti esasperati

Anteprima24.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti Revoca della ztl in via Gasparri, rimodulazione degli orari nelle altre strade del centro, riapertura dei parcheggi. Sono alcune delle istanze che arrivano dal mondo del commercio e in particolare dagli operatori di bar e ristoranti che lavorano nel centro storico. E che denunciano un calo del 30% dell’affluenza e degli incassi per effetto del dispositivo che limita la circolazione dei veicoli durante tutta la settimana. ‘Non si comprende il senso dell’attivazione della ztl nelle ore serali durante i giorni feriali – fa notare  Rossella Izzo, titolare del Gran Caffè Margherita in piazza Dante – soprattutto in vista della stagione invernale che certo non incoraggia a passeggiare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

