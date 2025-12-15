Furto con spaccata in Oltrarno infranta la vetrina della Farmacia del Carmine
Un furto con spaccata ha danneggiato la Farmacia del Carmine in piazza della Piattellina, nel quartiere Oltrarno. L’episodio si aggiunge a una serie di incendi ai danni dei negozi della zona, sottolineando ancora una volta le criticità e le preoccupazioni per la sicurezza locale.
Ancora una spaccata ai danni dei negozi. Questa volta è toccato alla Farmacia del Carmine in piazza della Piattellina, in zona Oltrarno. La vetrina dell'attività sarebbe stata infranta con un tombino e l'autore del gesto sarebbe, poi, entrato nel negozio e avrebbe rubato il fondo cassa che. Firenzetoday.it
