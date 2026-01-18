Furto al bar cliente lancia un appello | Andiamo a fare colazione non lasciamoli soli

Un furto ha colpito il Fanky Bar di Manfredonia, causando danni per diverse migliaia di euro. I titolari, Massimo e Anna, che gestiscono il locale da dodici anni, hanno chiesto ai clienti di restare uniti e di non lasciare soli i commercianti locali. L'episodio sottolinea l'importanza di comunità solidale e di attenzione nei confronti delle attività sul territorio.

Merce asportata e danni per alcune migliaia di euro: vittima dell'accaduto Massimo e Anna, da dodici anni titolari del Fanky Bar di via Giuseppe di Vittorio a Manfredonia. Il colpo è stato messo a segno nella notte di venerdì 16 gennaio: “Codardi senza scrupoli hanno violato il sogno e il sudore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Adani duro: “Voi dimenticate cosa c’è dopo il calcio. Gli arbitri faticano a fare colazione al bar”

Lele Adani si è espresso duramente in diretta televisiva riguardo alla proposta di modificare il VAR con il supporto di due ex calciatori. L’ex calciatore ha sottolineato come spesso si dimentichi cosa ci sia oltre il calcio e ha criticato le difficoltà degli arbitri, evidenziando le possibili conseguenze di tale intervento. La sua opinione riflette le tensioni attuali sul tema e il carattere complesso delle decisioni in campo.

La Polizia di Stato di Udine arresta tre cittadini tunisini per furto al supermercato “Lidl” di via Cividale. I tre sottraevano dal supermercato alcuni capi di vestiario e generi alimentari, per un valore di circa € 150, sorpresi da un cliente venivano inseguiti dal respo - facebook.com facebook