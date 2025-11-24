Non lasciamoli al freddo Lndc Animal Protection lancia la campagna Amici di quartiere

Con l’arrivo della stagione fredda, i cani randagi che vivono nelle nostre città e nei nostri paesi affrontano una delle prove più dure dell’anno: sopravvivere al gelo senza un riparo né la certezza di trovare cibo. Per rispondere a questa emergenza, Lndc Animal Protection lancia la campagna. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Non lasciamoli al freddo», Lndc Animal Protection lancia la campagna "Amici di quartiere"

Altre letture consigliate

Situazione neve, imbiancate le montagne intorno a Roma: il punto Il primo freddo ha portato la neve. Imbiancate le montagne intorno alla Capitale, uno spettacolo suggestivo. Già dalla notte di venerdì la neve è scesa copiosa sulle montagne laziali, principalm - facebook.com Vai su Facebook

RANDAGI LNDC Animal Protection lancia “Amici di quartiere”, iniziativa per i cani randagi - Un progetto che invita i cittadini a intervenire concretamente per garantire riparo e sostentamento agli animali senza dimora ... statoquotidiano.it scrive

Lndc Animal Protection, cani e gatti anziani: cibo gratis a chi li adotta - Chi ha il cuore buono, vive di altruismo e si prende cura del prossimo saprà senz’altro come offrire il proprio contributo ai tanti amici a quattro zampe che, ormai anziani, sono in cerca di una casa ... ilmattino.it scrive

Vieste, muore la proprietaria. La cagnolina Nanà cerca casa - La cagnolina Nanà è rimasta sola dopo la morte della sua proprietaria. Riporta rainews.it