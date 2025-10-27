Maxi furto nella villa | rubati orologi e gioielli per mezzo milione di euro

Rimini, 27 ottobre 2025 – Ci hanno messo un paio di minuti al massimo. Per forzare una finestra lasciata semi-aperta, rovistare in ogni angolo e mettere a soqquadro le stanze di una villa in collina a San Lorenzo Monte, per poi andare dritti su un bottino da quasi mezzo milione di euro, riuscendo a impossessarsi di numerosi gioielli, anelli e collane d’oro, e di due orologi di lusso di proprietà di un avvocato riminese di 51 anni. Rissa in via San Vitale, ragazza colpita al volto È questa la folle sequenza di un colpo andato a segno lo scorso weekend, quando sabato, intorno alle 19, una banda composta da quattro persone si è intrufolata nell’abitazione in collina di un professionista riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

