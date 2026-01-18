Fullkrug fa impazzire il Milan suo il gol decisivo contro il Lecce | i rossoneri non mollano l'Inter

Nel match tra Milan e Lecce, il gol di Fullkrug ha deciso la partita, consentendo ai rossoneri di ottenere i tre punti e mantenere la distanza dall'Inter, ora a -3 punti. La vittoria, seppur stretta, conferma la competitività del Milan in campionato e sottolinea l'importanza di ogni singolo risultato nel percorso verso la vetta.

Al Milan basta un gol di Fullkrug per battere il Lecce. A San Siro finisce col punteggio di 1-0 per i rossoneri che restano a -3 dall'Inter capolista.🔗 Leggi su Fanpage.it Fullkrug Milan, la prima non si scorda mai: gol contro il Lecce, è il battesimo del tedesco con i rossoneri. La ricostruzione

Fullkrug Milan segna il suo primo gol con il club contro il Lecce, segnando un importante traguardo nel suo percorso con i rossoneri. La sua prestazione ha dimostrato capacità e determinazione, contribuendo alla partita in un momento cruciale. Questo episodio rappresenta un passo fondamentale per l’attaccante tedesco, che inizia a inserirsi nel contesto della squadra e della Serie A. Perché il Milan vuole Fullkrug per sostituire Gimenez: il suo ultimo gol l’ha segnato otto mesi fa

Il Milan valuta l'acquisto di Niclas Füllkrug per rafforzare l'attacco a gennaio, con l'obiettivo di sostituire Gimenez. Dopo otto mesi dall'ultimo gol segnato dall'attaccante tedesco, i rossoneri sono prossimi a finalizzare l'accordo, puntando su Füllkrug per rinforzare la rosa e migliorare le prestazioni offensive della squadra. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Niclas Fullkrug si presenta al mondo rossonero e parla così del contatto con Ostigard nella sfida contro il Genoa... #MilanNews24 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.