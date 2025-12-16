Perché il Milan vuole Fullkrug per sostituire Gimenez | il suo ultimo gol l'ha segnato otto mesi fa

Il Milan valuta l'acquisto di Niclas Füllkrug per rafforzare l'attacco a gennaio, con l'obiettivo di sostituire Gimenez. Dopo otto mesi dall'ultimo gol segnato dall'attaccante tedesco, i rossoneri sono prossimi a finalizzare l'accordo, puntando su Füllkrug per rinforzare la rosa e migliorare le prestazioni offensive della squadra.

Niclas Füllkrug nel futuro del Milan al posto di Gimenez. Per il mercato di gennaio i rossoneri sarebbero pronti a chiudere per l'arrivo dell'attaccante tedesco. Fanpage.it

