Fuga di gas e poi il boato Cinque feriti a Oggiono Una ragazza è gravissima

A Oggiono, si è verificata una fuga di gas seguita da un boato, causando cinque feriti, tra cui una ragazza gravemente ferita. La fuga è iniziata da un tubo di collegamento tra la bombola e la stufetta a metano, con un sibilo evidente e l’aria della cucina saturata di gas. L’intervento tempestivo delle squadre di emergenza è stato fondamentale per gestire la situazione e prestare assistenza.

Dal tubo di collegamento tra la bombola e la stufetta a metano fuoriusciva un sibilo e l’aria della cucina era satura di gas. Happines però non si è accorta, né del fischio né dell’odore, e ha acceso la stufetta per scaldarsi. In un istante è esplosa una palla di fuoco, che prima l’ha investita in pieno e poi le ha risucchiato l’aria dai polmoni. Lo scoppio si è verificato venerdì sera a Oggiono. Ora Happines, giovane nigeriana di 28 anni è ricoverata in gravi condizioni al Centro Ustioni dell’ ospedale Niguarda di Milano. Con lei in casa si trovava anche il marito di 31 anni, pure lui trasferito al Centro Ustioni di Nigurada, ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuga di gas e poi il boato. Cinque feriti a Oggiono. Una ragazza è gravissima Leggi anche: Oggiono, la fuga di gas e l’esplosione: palazzina sventrata, grave una ragazza ustionata Leggi anche: Acilia, prima la fuga di gas e poi il boato: evacuate 30 famiglie per un incendio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fuga di gas e poi il boato. Cinque feriti a Oggiono. Una ragazza è gravissima; Germania, crolla una palazzina per una fuga di gas: morta coppia siciliana col figlio. Fuga di gas a Stazzano, cinque famiglie evacuate - L’emergenza è scoppiata quando alcuni residenti hanno avvertito un forte odore di metano provenire dalla strada, richi ... rainews.it

Stazzano, fuga di gas in paese: evacuate cinque famiglie e stop al traffico - Attimi di tensione questa mattina, 17 gennaio, in un condominio del centro di Stazzano, dove una fuga di gas ha fatto scattare l’allarme. giornale7.it

Fuga di gas in una palazzina di cinque piani, evacuati dieci condomini - Una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta stamane intorno alle 12 presso uno stabile di cinque piani a Romans d’Isonzo, a seguito della segnalazione di ... rainews.it

Un boato nella notte, poi il silenzio. Ad Albstadt, in Germania, una palazzina è esplosa per una probabile fuga di gas, cancellando in un attimo il futuro di una famiglia italiana. Sono morti Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di 6 anni - facebook.com facebook

Boato nella notte, un altro bancomat fatto esplodere: l’ombra della banda in Toscana x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.