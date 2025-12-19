Acilia prima la fuga di gas e poi il boato | evacuate 30 famiglie per un incendio

Acilia è stata scossa da un incendio che ha causato un'esplosione e la conseguente evacuazione di 30 famiglie. La fuga di gas ha portato a un boato improvviso, lasciando tutti sotto shock. Testimoni raccontano di aver sentito un forte scoppio provenire dall’esterno, mentre si trovavano all’interno dei loro appartamenti. Un episodio che ha messo in allarme l’intera comunità, sottolineando l’importanza della sicurezza e della prevenzione.

“Ero nel primo appartamento e quando ho aperto il rubinetto dell'acqua calda ho sentito una forte esplosione provenire dalla parte esterna. Subito dopo ho notato le fiamme provenire dalla cassetta in metallo dove era installato il contatore del gas”. Il racconto è di una anziana donna soccorsa e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Fuga di gas in un condominio nella notte: evacuate 8 famiglie a Rimini

Leggi anche: Montemurlo, fuga di gas durante i lavori per la fibra: 80 persone evacuate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fuga di gas ad Acilia, esplode palazzina. Morte mamma e figlia | video - Sono morte Debora, maestra 48 ani, e la figlia Aurora, 8 anni, le due vittime dell’esplosione legata a quanto pare a 4 bombole di gas che una famiglia di cingalesi usava per cucinare nella loro ... panorama.it

Roma, spari nel quartiere Acilia: ferita una 19enne/ Poche ore prima una bomba carta contro una panetteria - Notte di paura e violenza nel quartiere Acilia di Roma: prima una bomba carta contro una panetteria, poi gli spari contro un palazzo È stata una vera e propria nottata di paura quella vissuta dal ... ilsussidiario.net

Buonasera a tutti ho bisogno di qualcuno che possa portare via e smaltire tutto ciò che vedete in foto. Cerco persone serie e oneste. Zona Acilia, possibilmente prima possibile - facebook.com facebook