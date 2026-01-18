Freak out - Back to the hits

Empiria – presenta una serata tutta da cantare e ballare con i Freak Out!Venerdì 23 Gennaio 2026Dalle 21.30Un viaggio tra i grandi successi Rock & Pop che hanno fatto la storia, reinterpretati con la grinta e l’energia dei Freak Out.Ingresso + prima consumazione: 12 €(Consumazione a scelta tra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Golf, Schaper fa back to back e vince anche alle Mauritius. Top 25 per due italiani

Back to back: i bigodini extra-large sono tornati e donano volume anche ai capelli più fini, parola di diva

I bigodini extra-large sono tornati di tendenza, portando volume e movimento anche ai capelli più fini. Questa revival, ormai protagonista sui social come TikTok e Instagram, rende il look facile e veloce, riscoprendo un classico rivisitato in chiave moderna. Un ritorno che conquista le appassionate di hairstyling e di beauty in generale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Forrest Frank - GOD'S GOT MY BACK (Official Audio)

Back To The Disco - facebook.com facebook