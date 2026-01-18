Fortini Juve la Fiorentina apre alla cessione del giovane talento | i viola concedono un piccolo sconto Le ultime

La Fiorentina si mostra disponibile a cedere il giovane terzino Fortini Juve, con un'offerta tra i 12 e 13 milioni di euro, leggermente inferiore rispetto alle richieste iniziali. I viola hanno inoltre respinto un'offerta di 8 milioni dalla Roma, preferendo attendere una proposta più congrua. La Juventus sta valutando la strategia migliore per portare a termine l’operazione, mentre le trattative tra le parti continuano.

Fortini Juve: i viola scendono a 12-13 milioni per il terzino del 2006, rifiutata l’offerta giallorossa di 8 milioni e la Juve prepara l’affondo. Il calciomercato della Juventus non smette di scandagliare il panorama dei migliori talenti italiani e il nome cerchiato in rosso sul taccuino è quello di Niccolò Fortini. Il terzino sinistro classe 2006, di proprietà della Fiorentina, si è imposto all’attenzione degli addetti ai lavori come uno dei prospetti più cristallini nel suo ruolo, scatenando l’interesse delle big. Le ultime indiscrezioni rilanciate da La Gazzetta dello Sport portano in dote notizie incoraggianti per la dirigenza bianconera: il muro eretto dai viola sembra mostrare le prime crepe significative, trasformando quella che sembrava una trattativa bloccata in un’opportunità di mercato concreta e immediata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Luvumbo Fiorentina, primo sondaggio della Viola per il calciatore del Cagliari. I sardi sono pronti a valutare una possibile cessione del giocatore. Le ultime

La Fiorentina ha avviato un primo sondaggio per Luvumbo del Cagliari, valutando una possibile cessione del giocatore. La società toscana, con l’attenzione di Paratici, continua a esplorare opportunità di mercato per rafforzare l’organico, concentrandosi su profili giovani e promettenti. Le trattative sono in fase preliminare, e si attendono aggiornamenti sulle prossime mosse della Viola in vista della sessione di mercato.

Adzic, questo club di Serie A in pressing per il talento montenegrino. La Juve disposta alla cessione, ma il giocatore non sembra convinto. Le ultime

Adzic, giovane talento montenegrino, è al centro delle trattative di mercato tra Juventus e Parma. La Juve è disposta a cederlo, ma il giocatore sembra ancora indeciso sulla scelta. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che valutano le opzioni più adeguate. Le prossime settimane saranno decisive per definire il suo futuro, in un contesto di mercato aperto e in continuo aggiornamento.

